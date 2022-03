John Textor com o novo técnico do Botafogo, Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/03/2022 15:19

A declaração de John Textor após a eliminação na semifinal do Carioca, de que o Botafogo jogará a competição em 2023 com um time B, vai além de apenas irritação com a arbitragem no fim do jogo. Após a coletiva de apresentação do técnico Luís Castro, o norte-americano confirmou aos jornalistas que deseja fazer uma pré-temporada maior e com uma viagem para Europa ou Estados Unidos.

O principal objetivo dessa viagem é o projeto de internacionalização do Botafogo, um dos focos de Textor ao assumir a SAF do clube. Por ter clubes na Europa e nos Estados Unidos, o empresário vê com bons olhos esse intercâmbio, com o time principal do Glorioso treinando nos CTs dos parceiros.



A ideia inicial é que a viagem seja feita durante o Campeonato Carioca, mas para isso será necessário um entendimento com a Ferj, já que atualmente há a proibição no regulamento de os clubes usarem times reservas durante toda a competição.



Textor também confirmou que de dois a três reforços ainda chegarão até o fim da atual janela de transferências. Para julho, há a expectativa de pelo menos outros três nomes.