John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/03/2022 15:19

Rio - O investidor do Botafogo, John Textor, nunca escondeu o desejo de contratar o atacante Eran Zahavi, do PSV, da Holanda, para esta temporada. Além disso, nesta quarta-feira, o perfil "Portal Glorioso", no Twitter, publicou uma foto, onde o empresário norte-americano aparece conversando com o diretor de futebol, André Mazzuco.

A legenda questiona qual seria o assunto que estava sendo tratado naquele momento. No entanto, a torcida alvinegra não esperava que o próprio dono do clube carioca iria aparecer para responder.

"Ele disse: 'Chefe, as pessoas no Twitter notaram que você não gasta dinheiro em roupas. Se eu contratar Zahavi, você promete ir ao shopping?'", brincou John Textor.

O jogador israelense de 34 anos está sendo bastante cogitado pelo empresário norte-americano para atuar pelo Alvinegro nesta temporada. Antes de especular Zahavi, a mira de John Textor era em Edinson Cavani, do Manchester United, da Inglaterra. No entanto, o atacante uruguaio recusou as propostas do Alvinegro.