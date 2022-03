Flávio Tênius e Gatito Fernández - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Flávio Tênius e Gatito FernándezVitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 30/03/2022 14:10 | Atualizado 30/03/2022 17:04

Rio - No Botafogo há mais de dez anos, o preparador de goleiros Flávio Tenius foi comunicado que não faz parte dos planos do técnico Luís Castro. No entanto, o profissional, querido no clube e pela torcida, não foi demitido. As informações são da "ESPN".

Segundo o canal, a situação de Tenius segue indefinida. Bem visto no mercado, o profissional recebeu diversas propostas para deixar o Botafogo ao longo dos últimos anos. A mais forte delas veio após o clube cair para a Série B em 2020, mas ele optou por seguir no Glorioso.

Para sua comissão, Luís Castro trouxe um preparador de goleiros de sua confiança, o português Daniel Correia.