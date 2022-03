Jogadores do Botafogo estreiam uniformes fabricados pela WĒV - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo estreiam uniformes fabricados pela WĒVFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/03/2022 15:38

Rio - O Botafogo divulgou na última terça-feira um comunicado informando que iniciou a substituição dos uniformes da Kappa por um novo, de caráter provisório, sem a exibição de fornecedor esportivo. E, o clube fez a estreia do novo traje no treinamento da manhã desta quarta, no Estádio Nilton Santos.

No período de transição de fornecedores, o Alvinegro contratou o serviço da WEV para a produção das peças e tudo indica que não serão colocadas à venda para o público.

Os uniformes provisórios foram a solução encontrada para suprir a falta de material da Kappa, visto que o contrato com a empresa terminou em dezembro do ano passado. O clube busca um novo fornecedor e John Textor projeta em até um mês avançar no assunto.