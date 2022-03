Daniel Borges, Victor Sá e Erison em atividade pelo Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 31/03/2022 14:37

Rio - Após dois treinos no campo principal do Estádio Nilton Santos, já que o anexo passa por reforma, o Botafogo realizou sua atividade nesta terça-feira (31) no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O assunto 'estrutura' foi bastante abordado por Luís Castro e John Textor na entrevista coletiva de apresentação do novo treinador, na última terça-feira. O técnico português admitiu que neste momento o Botafogo passa por dificuldades estruturais, mas que levará o trabalho desta forma enquanto o problema não é resolvido.

Após a fala do novo treinador do Glorioso, o empresário John Textor pediu a palavra para explicar tal situação. O norte-americano revelou que já iniciou a procura por um novo local de treinamentos enquanto as reformas acontecem e pretende resolver a questão em breve.

Na a última temporada, por conta de o Nilton Santos estar à disposição da Conmebol para a Copa América, o Botafogo chegou a treinar no Clube da Aeronáutica e no CT do SAFERJ (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).