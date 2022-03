Luís Castro fará intertemporada com o Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2022 13:19

Rio - A chegada do técnico português Luís Castro ao Botafogo interrompeu um período de 82 anos sem um europeu no comando da equipe alvinegra. Antes dele, no início do século passado, outros quatro profissionais do velho continente já haviam deixado suas marcar no clube da estrela solitária.