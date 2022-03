Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série A - Vitor Silva/Botafogo

Durante a apresentação de mais uma contratação (a sexta) para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol, André Mazzuco, avisou que o Botafogo não quer parar por enquanto. Como a janela de transferência se fecha apenas no dia 12, ele acredita que é possível trazer mais jogadores, apesar das dificuldades para encontrar nomes disponíveis no momento.

" Temos uma janela se encerrando em breve, sabemos que seria desafiador. Não tínhamos um número fechado de jogadores, nosso objetivo era aumentar o nível da equipe e temos conseguido isso com os atletas que chegaram. Buscamos ainda reforçar e o trabalho só termina no dia 12. Estamos buscando opções que são escassas hoje por várias razões, fora do Brasil as competições estão em andamento ainda", explicou.



Além de contratações e reestruturação do departamento de futebol, o Botafogo também trabalha para melhorar a estrutura de treinos. Após análise de que o Centro de Treinamentos no Nilton Santos não é adequado, mesmo com a reforma do campo anexo, a diretoria busca um novo local com estrutura melhor para receber as atividades do elenco.



"Entendemos as dificuldades que o Botafogo passou nos últimos anos, a estrutura é muito defasada. Mas temos o mais importante, que são as pessoas: a equipe é de extrema qualidade, dificilmente você encontra tanta gente boa no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, não temos as melhores condições de trabalho. Essa semana tivemos que nos deslocar, estamos tentando recuperar os campos, o anexo, mas não temos nossa casa, um CT. As condições de trabalho são muito inadequadas para um clube da grandeza do Botafogo, isso é sabido. Estamos buscando uma solução", analisou Mazzuco.