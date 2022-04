Lateral do Real tem contrato até o meio de ano e ele já disse que seria um sonho jogar no Glorioso - Reprodução

Lateral do Real tem contrato até o meio de ano e ele já disse que seria um sonho jogar no GloriosoReprodução

Publicado 01/04/2022 11:00

Rio - Após fechar a contratação de seis reforços e ter um acerto próximo com um lateral-esquerdo e o atacante israelense Eran Zahavi, do PSV, o empresário norte-americano John Textor segue sonhando com uma cereja do bolo para o primeiro ano à frente do Botafogo. De acordo com informações do blog do Mansell, do portal "FogãoNet",o Glorioso ainda deseja a contratação de Marcelo e está otimista.

No Real Madrid há 15 anos, Marcelo tem contrato até o meio do ano com o clube espanhol e não deverá permanecer. Porém, a sua prioridade seria acertar com outro clube do futebol europeu. O Botafogo entende isso, mas acredita ter trunfos suficientes para convencer o lateral-esquerdo a topar retornar ao futebol brasileiro.

O primeiro deles teria a ver com John Textor. Com a SAF, o Botafogo não enfrentará alguns problemas comuns no futebol brasileiro, voltados para a questão financeira. Além disso, o norte-americano também é u dos investidores do Crystal Palace, da Inglaterra, ou seja, está ambientado com as gestões de clubes europeus, o que poderia ser atrativo para Marcelo.

Além disso, o Glorioso deseja montar um projeto que estimule Marcelo a pensar na Copa do Mundo. Faltando alguns meses para o Mundial do Catar, Tite ainda tem algumas dúvidas para sua lista final. Presente nos Mundiais de 2014 e 2018, o jogador do Real Madrid está afastado há algum tempo da Seleção, mas o Botafogo aposta que um bom momento no futebol brasileiro poderia mudar as coisas.