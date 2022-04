John Textor com o novo técnico do Botafogo, Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

John Textor com o novo técnico do Botafogo, Luís CastroVitor Silva/Botafogo

01/04/2022

Niko Hamalainen Divulgação

O Botafogo tem um alvo para a lateral-esquerda: Niko Hamalainen, lateral-esquerdo de 25 anos do Queens Park Rangers, da Inglaterra. O defensor tem negociações avançadas e deve chegar já para a disputa do Campeonato Brasileiro, por empréstimo.O modelo será uma cessão curta, inicialmente até junho. Um dos objetivos do Botafogo é encontrar um atleta para o setor até a chegada de Fernando Marçal, que chegará ao Glorioso após o fim da temporada europeia.Hamalainen defende a seleção da Finlândia, mas nasceu nos Estados Unidos. O defensor fez base no FC Florida, equipe preparatória que pertence a John Textor. As negociações, inclusive, foram tocadas pela equipe do norte-americano.O defensor atuou no Los Angeles Galaxy-EUA por empréstimo no ano passado e foi devolvido ao QPR. Ele não deve ser utilizado pela equipe inglesa e será reemprestado ao Alvinegro.