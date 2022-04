Elenco do Botafogo em atividade no campo principal do Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/04/2022 17:53

Rio - Visando a estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo realizará um jogo-treino neste sábado (2), às 15h30, no Estádio Nilton Santos, contra a equipe do Volta Redonda, que rebaixada para a Série A2 do Cariocão.

A atividade do Alvinegro, que será feita com portões fechados (sem presença de torcedores), já terá o comando do técnico português Luís Castro, que pretender dar o mínimo de ritmo de jogo possível para o time antes da estreia no Brasileirão, no dia 10/4, contra o Corinthians, no Nilton Santos.

Isso porque o Botafogo tem praticamente metade de um time recém-contratado. Desde a assinatura de John Textor pela compra do futebol do clube, seis reforços foram anunciados: Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá, além do novo técnico.

O Botafogo foi eliminado pelo Fluminense na semifinal do Cariocão mesmo com a vitória por 2 a 1, com gols de Erison. O jogo-treino com o Volta Redonda, neste sábado, terá transmissão do canal oficial do clube no YouTube.