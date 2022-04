Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Grande reforço do Botafogo ainda em 2021, o lateral-direito Rafael, torcedor declarado do clube, participou nesta sexta-feira (1) do 'Charla Podcast'. Campeão da Série B com o Glorioso, o jogador projetou seu retorno aos gramados e destacou a emoção de estar acompanhando de perto a reestruturação do Alvinegro.

"Muito louco. Mistura de emoções. Infelizmente ainda não pude jogar. Mas ver – transição está sendo emocionante, tive sorte de ver como estava antes, como está agora e vou ver no futuro. Quero daqui a pouco fazer parte dentro de campo também dessa mudança", afirmou Rafael.

O atleta, que carrega bagagem europeia por clubes como Manchester United e Lyon, revelou que recebeu outras propostas do Brasil e do exterior, mas resolveu escolher o clube de coração.

"Tinha algumas propostas do Brasil e de fora, mais de fora, da Europa. Botei na cabeça que queria jogar no Botafogo, meu sonho. Escutei meu coração, não a cabeça. Se for só pela cabeça ninguém vive. Estou muito feliz."

No entanto, uma lesão na primeira rodada do Campeonato Carioca, no empate do Botafogo em 1 a 1 com o Boavista, acabou forçando o jogador a ficar meses longe dos gramados. Rafael sofreu uma ruptura no tendão calcâneo, passou por cirurgia, e se recupera com suporte do departamento médico do clube.

"Desde que cheguei, tirando a parte ruim de ter machucado, só participei de coisas boas. Sou muito positivo. A expectativa para voltar é julho mínimo, estou andando, mas antes não tem como, é o protocolo. Estou adiantado, andando normal, mas jogar mesmo com grupo só no final de julho", concluiu o lateral-direito.

Rafael é tratado como um dos pilares do novo Botafogo, que conta com o jogador após sua recuperação. Enquanto observa, a nova gestão de John Textor agiu rapidamente e acertou com Renzo Saravia, ex-Porto e Internacional, para o Campeonato Brasileiro.