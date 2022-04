Torcida do Botafogo está animada com o atual momento do clube - Divulgação/Botafogo

Torcida do Botafogo está animada com o atual momento do clubeDivulgação/Botafogo

Publicado 01/04/2022 16:52

Na estreia na Série A, dia 10 contra o Corinthians no Nilton Santos, a torcida do Botafogo terá uma chance de mostrar toda a sua animação com a nova fase do clube desde que John Textor assumiu a SAF, com contratações e a chegada do técnico português Luís Castro. A diretoria aposta em casa cheia e por isso já abriu a venda de ingressos, com promoção, para a partida.

Os valores são R$ 20 e R$ 40 para o setor Leste Superior. Neste primeiro momento, apenas os sócios Camisa 7 já podem adquirir as entradas e a venda para o público em geral começa neste domingo (03/04), ambas pelo site www.botafogo.com.br/ingresso. Os postos físicos só abrirão na quinta-feira.



SERVIÇO:

Botafogo x Corinthians

Data-Hora: 10/04 (domingo), às 16h

Estádio: Estádio Nilton Santos

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Abertura dos portões: 14h



SETORES DISPONÍVEIS:

Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Corinthians)

(Os setores Norte e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)