John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/04/2022 18:41

Rio - John Textor segue "a todo vapor" no Botafogo. O dono da SAF do clube revelou que pretende construir um estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Glorioso. A estrutura seria inspirada no estádio do Crystal Palace, o Selhurst Park.



"Nós obviamente ficaremos no Nilton Santos por um tempo. (Mas) meu sonho é construir um novo estádio, pequeno, para 25.000 pessoas. O Selhurst Park, do Crystal Palace, tem essa capacidade e está sempre incrível. Mas isso vai demorar um tempo. Acredito que é bastante alcançável. Se tentarmos complicar, fazer um estádio bonito, luxuoso, isso demoraria muitos e muitos anos. Mas se fizermos o simples, um estádio para que as pessoas possam apenas assistir ao jogo, e com o tempo ir melhorando-o. Eu realmente gostaria de começar esse projeto, mesmo que daqui a três anos", disse Textor ao "Extra".

Recentemente, o Botafogo renovou a concessão do Estádio Nilton Santos até 2051. Apesar de sonhar com a construção de um novo estádio, Textor planeja também ações para o Niltão, como aproximar a torcida do campo.

"Tenho visto algumas propostas para isso. Colocar assentos até a lateral. Acho que custaria cerca de 500.000 dólares. Pode ser interessante. De cima, pode parecer estranho. Mas seria ótimo para as pessoas sentadas lá", comentou.