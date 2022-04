Atacante Zahavi - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 02/04/2022 18:20

Alvo do Botafogo, o israelense Zahavi recebeu o prêmio de melhor jogador de março no Campeonato Holandês. O atacante marcou gols em todos os jogos do PSV na Eredivisie e ainda deu uma assistência. Heracles Almelo, o FC Utrecht e o Fortuna Sittard foram as vítimas do artilheiro.

O time de Eindhoven ainda participa de mais duas competições, a Liga da Conferência Europeia e a Copa da Holanda. Ao contar com estes torneios, os números do jogador se tornam mais expressivos.

No total são sete gols em seis partidas, sendo um contra o Go Ahead Eagles, pela Copa da Holanda, e três contra o Copenhagen (DIN) pela Liga da Conferência.