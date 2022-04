John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/04/2022 10:45

Rio - O empresário norte-americano John Textor, que esteve no Rio de Janeiro para recepcionar o treinador Luís Castro, parece ter mais planos em mente para o Botafogo. Enquanto esteve em terras cariocas, o dono de 90% da SAF do Glorioso visitou espaços que possam atender melhor ao departamento de futebol do clube, que solicitou mais estrutura e privacidade para a realização dos treinamentos.

Segundo informações publicadas pelo portal "GE", John Textor planeja construir um novo Centro de Treinamento para o elenco principal do clube. Para o novo treinador do Glorioso, o português Luís Castro, o Nilton Santos não oferece as condições necessárias. Por isto, ao que tudo indica, o dia a dia do futebol doo clube deve ser transferido para novo local, que ainda será alugado. Melhorias no estádio e no Lonier também estão nos planos de Textor, mas dependem de mais estudo e negociações com outras partes envolvidas.

Luís Castro comentou sobre a situação, e disse que é fundamental ter um Centro de Treinamentos.

"Hoje em dia é fundamental ter um Centro de Treinamentos. Não adianta comprar um carro e não ter estrada para andar com o carro. Vamos organizar rapidamente e tentar atravessar essa zona mais turbulenta e entrar em velocidade de cruzeiro. Os departamentos do clube estão muito bem definidos", comentou o treinador durante a coletiva de imprensa de sua apresentação.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo segue sua preparação para os duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. A próxima partida do Glorioso, que marcará a estreia do técnico Luís Castro, está marcada para o dia 10 de abril, pela primeira rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.