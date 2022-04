Victor Sá foi um dos destaques do Botafogo no jogo-treino - Vitor Silva/Botafogo

Victor Sá foi um dos destaques do Botafogo no jogo-treinoVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2022 12:17

A menos de uma semana da estreia na Série A, o Botafogo começa a ganhar uma cara nova com Luís Castro no comando. O técnico português aproveitou os cinco primeiros dias de trabalho para testar o que deseja num jogo-treino no sábado, utilizando seis contratações. O resultado de 2 a 0 contra o Volta Redonda, lanterna do Carioca, foi o que menos importou para o Glorioso, que promete à torcida uma nova forma de jogar.

"Luís Castro gosta muito de trabalhar, veio com ideias novas para agregar ao grupo e demonstramos isso no amistoso. Muita força de vontade, muita garra, e o que a gente espera é chegar muito forte no Campeonato Brasileiro e alcançar coisas grandes", afirmou Romildo, que fez um dos gols já com as modificações no time, à Botafogo TV.



Mais do que a força de vontade, o Botafogo promete novas ideias. Eleito para a seleção do Campeonato Carioca, Daniel Borges ganhou mais liberdade para atacar e jogou muitas vezes como ala. Já os volantes recém-chegados Patrick de Paula e Oyama foram os responsáveis por levar a bola ao ataque, com Chay indo buscar menos, ficando responsável pelo último passe.



A posse de bola e participação do goleiro na saída também foram pedidas. Patrick de Paula foi um dos destaques do teste, assim como Victor Sá. O atacante quase fez um golaço e ainda levou a melhor sobre os adversários, além de dar mais opções no setor, enquanto Piazon caiu mais para o meio.



"Desde o começo tudo tem sido facilitado para mim, fui muito bem recebido, todo mundo vem me deixado muito bem à vontade. Luís Castro vem explicando da melhor maneira a forma como ele quer que a gente trabalhe", disse Sá.



Com alguns desfalques como Gatito, Philipe Sampaio, Carli e Diego Gonçalves, a primeira formação de Luís Castro foi: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Klaus e Hugo; Patrick de Paula, Oyama, Chay e Piazon; Victor Sá e Erison.