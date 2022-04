Philipe Sampaio avalia início de temporada do Botafogo: 'Mais maduros' | Botafogo | O Dia

Philipe Sampaio estreou pelo Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela semifinal do Cariocão - Vitor Silva/Botafogo

Philipe Sampaio estreou pelo Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela semifinal do CariocãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/04/2022 14:56

Rio - O primeiro reforço da 'Era John Textor' a estrear pelo Botafogo, o zagueiro Philipe Sampaio entrou em campo nas duas partidas da semifinal do Cariocão, contra o Fluminense, e deixou uma primeira imagem agradável para torcedores e dirigentes do clube.

Destaque nas duas partidas por ser um defensor de combate firme, bom passe e garra dentro de campo, Sampaio, em entrevista ao 'GE', valorizou também a relação construída de maneira rápida com os torcedores alvinegros.

"O torcedor gosta de quem se entrega, de quem se dedica. Antes de vir, já recebi milhares de mensagens. Depois, mais ainda. Eles podem sempre esperar de mim muito entrega, muita vontade. Às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer, mas vamos sempre trabalhar. Vou na rua e tenho o trabalho reconhecido, isso é muito legal. Mesmo assim, ainda é cedo. Tenho o pé no chão e sei que preciso fazer um trabalho consistente. Na Europa, muitas vezes você não tem esse calor humano, então deixa a gente feliz e chega a surpreender. Agradeço de coração", disse Philipe.

Sampaio ainda relembrou a o gol sofrido na reta final da partida contra o Fluminense, que tirou a equipe da decisão do Cariocão após ter aberto 2 a 0 no Maracanã. Para o zagueiro, o saldo é positivo.

"Sempre temos que tirar lições, coisas positivas. A final ainda não era nossa… Ficamos tristes pela forma como aconteceu, mas satisfeitos com a nossa atuação, com a postura dos jogadores. Chegamos perto com uma equipe jovem, em transição após uma Série B. É uma base que trabalhou em cima da dificuldade e merece o reconhecimento. Foi difícil de digerir (a eliminação), porque o resultado estava praticamente garantido. Já passou, vamos pensar em frente. Esse momento nos deixa mais maduros para os próximos desafios", disse.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h, no Nilton Santos, para sua estreia no Brasileirão, contra o Corinthians. A expectativa é de casa cheia e mais e 20 mil ingressos já foram vendidos.