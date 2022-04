Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/04/2022 11:29

Rio - Sem entrar em campo desde a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro diante do Corinthians no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio Nilton Santos. E, de acordo com informação divulgada pelo clube na manhã desta segunda-feira, o duelo já tem 16 mil ingressos vendidos e o setor Leste Inferior esgotado.

Após diversos problemas no serviço de compra de ingresso "Voucher Seguro", o Alvinegro também informou que o sistema está normalizado e que a venda física nas bilheterias Norte do Nilton Santos e da General Severino ficou disponível nesta segunda.

O Botafogo terá seu primeiro jogo sob o comando do treinador português Luís Castro, que desembarcou com a missão de elevar o potencial do Glorioso junto ao elenco da 'Era Textor'. Depois que o empresário americano John Textor comprou 90% da SAF do clube, foram anunciados muitos reforços para o time.

Nas últimas semanas, Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá, foram nomes apresentados oficialmente.