Publicado 04/04/2022 21:44

Rio - Lucas Fernandes ainda não está certo no Botafogo. O Alvinegro não recebeu uma resposta do Portimonense-POR sobre a liberação do jogador até esta segunda-feira e começa a avaliar novas opções para o meio-campo. Com oito dias para o fim da janela, o Glorioso corre contra o tempo para reforçar o setor.



Lucas Fernandes é alvo do Botafogo Foto: Divulgação/Portimonense

O jogador revelado pelo São Paulo continua sendo a prioridade do Glorioso. Não à toa, valores estão praticamente acertados com ele, que vê com bons olhos a mudança para o Brasil, e o estafe. A única coisa que separa a conclusão da negociação é o aval do Portimonense.



O Botafogo está esperando uma resposta há praticamente uma semana. Com essa demora, o clube começa a avaliar novas possibilidades. A chegada de um meio-campista foi um dos pedidos de Luís Castro - que deu o aval para a contratação de Lucas Fernandes - visando o Campeonato Brasileiro.



Novos nomes para o setor são discutidos pela diretoria, mas o tempo é inimigo. A bola está no pé do Portimonense - Lucas, inclusive, foi titular da equipe na derrota para o Belenenses SAD no último sábado, pelo Campeonato Português.



Se tudo caminhar, Lucas Fernandes chegará por empréstimo até junho do ano que vem ao Botafogo. O Alvinegro terá uma opção de compra com valor fixado.