Zagueiro Victor CuestaFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 04/04/2022 17:25 | Atualizado 04/04/2022 19:07

Rio - O Botafogo fez uma oferta para fechar a contratação do zagueiro Victor Cuesta, de 33 anos, que agradou ao Internacional. O Glorioso quer um empréstimo até o fim de 2022 e o zagueiro gostou do projeto que lhe foi apresentado. A expectativa é de uma resposta até o fim da semana.

Apesar do sinal positivo do Inter, o Botafogo deve ter que enfrentar concorrência para ter o atleta. O São Paulo, a pedido de Rogério Ceni, também tem interesse no atleta e estaria disposto a fazer uma troca pelo atacante Rigoni, que está fora dos planos do time paulista.

Cuesta tem contrato com o Internacional até o fim de 2023. Recentemente, ele perdeu espaço no Colorado e tem sido reserva.