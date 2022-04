John Textor - Vitor Silva / Botafogo

05/04/2022

Rio - A disputa do Brasileirão e o começo da "Era John Textor" vem empolgando os torcedores do Botafogo. O Glorioso registou um aumento significativo no número de sócios nos últimos dias. Da última sexta para esta terça-feira, mais de dois mil alvinegros se associaram ao clube de General Severiano. O registo foi feito pelo portal "LANCE".

De acordo com o site, esse foi o maior aumento de novos planos do Glorioso. O clube contava com 21.654 sócios no programa 'Camisa 7', neste momento já são mais de 24 mil. A equipe carioca faz a sua estreia na Série A contra o Corinthians no próximo domingo, às 16 horas, no Nilton Santos.

Com a chegada de John Textor, o Botafogo se reforçou para a disputa do Brasileiro e da Copa do Brasil. Chegaram ao clube o zagueiro Phillipe Sampaio, o lateral-direito Saravia, os meias Patrick de Paula, Lucas Piazan e Luís Oyama, além do atacante Victor Sá. O Glorioso também anunciou Luís Castro como novo técnico e ainda busca a contratação de mais reforços: o zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, os laterais Fernando Marçal, do Wolverhampton, e Niko Hämäläinen, do Queens Park Rangers, e o atacante Eran Zahavi, do PSV.