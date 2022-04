Diego Gonçalves retorna de lesão e fica a disposição do técnico Luís Castro - Victor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 05/04/2022 15:34

Rio - Seguindo sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Luís Castro, terá um reforço importante para o começo da competição: o atacante Diego Gonçalves. O atleta se recuperou de uma lombalgia e já foi liberado pelo departamento médico do Glorioso.

DG NA ÁREA!

Recuperado de lesão, Diego Gonçalves treina com o grupo em preparação para o Campeonato Brasileiro. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/UKnb7Idc6p — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 5, 2022 Diego Gonçalves não entra em campo desde a vitória do Botafogo sobre o Vasco no dia 13 de fevereiro. No começo da temporada, o atacante chegou a disputar seis partidas, tendo grande destaque na maioria, marcando dois gols e dando duas assistências. Diego Gonçalves não entra em campo desde a vitória do Botafogo sobre o Vasco no dia 13 de fevereiro. No começo da temporada, o atacante chegou a disputar seis partidas, tendo grande destaque na maioria, marcando dois gols e dando duas assistências.

A primeira partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro deste ano será no próximo domingo (10), às 16h (horário de Brasília), contra o Corinthians. no Estádio Nilton Santos. O confronto marcará também a estreia do técnico português Luís Castro.