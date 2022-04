Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2022 14:38

Rio - Provável reforço do Botafogo, o lateral-esquerdo filandês Niko Hämäläinen, pode chegar ao Rio entre esta quarta e quinta-feira, para finalizar os detalhes burocráticos e assinar com o Alvinegro. Aposta de John Textor, o jogador de 25 anos precisa ser inscrito até o dia 12 de abril nesta primeira janela de transferências. A informação é do jornalista Thiago Veras, da "Rádio Tupi".

Na última segunda-feira, o lateral-esquerdo assistiu à vitória do Crystal Palace, um dos clubes que são investidos pelo empresário norte-americano, sobre o Arsenal por 3 a 0, no Estádio Selhurst Park, na Inglaterra, pela Premier League.

O jogador pertence ao Queens Park Rangers, da Inglaterra, e estava emprestado ao Los Angeles Galaxy, na MLS (Major League Soccer) nos Estados Unidos, mas não irá permanecer no clube americano. Além disso, Niko atuou pela seleção europeia nas Eliminatórias da Copa do Mundo.