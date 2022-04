Elenco do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/04/2022 13:44

Rio - Com os reforços da 'Era Textor' e sob o comando do novo treinador português Luís Castro, alguns jogadores podem ficar sem espaço no Botafogo e acabar seguindo novos rumos. Esse é o caso de Ronald que, de acordo com informação do Lance!, foi emprestado ao Novorizontino e vai atuar pela equipe paulista da Série B no Campeonato Brasileiro até o final da temporada.

Além de um elenco reforçado e o desejo de Luís Castro em trabalhar com apenas 30 jogadores, outro motivo para Ronald ficar no "fim da fila" no setor ofensivo foi o fato de ter sofrido lesões seguidas. Por isso, entrou na lista de negociáveis e o Novorizontino, por sua vez, apareceu como interessado.

O jogador se despediu do elenco do Botafogo em um jantar que ele mesmo promoveu, na noite da última segunda-feira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A viagem para São Paulo está planejada para ainda esta semana a fim de se apresentar e começar os trabalhos focados no Brasileirão.

Ronald fez 33 partidas pelo Alvinegro, não marcou gols e deu três assistências.