John Textor, novo dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2022 18:03

Rio - O Botafogo concluiu o processo de transição para a SAF junto à CBF. Nesta terça-feira (5), o nome do clube apareceu acompanhado da sigla da Sociedade Anônima do Futebol nas páginas sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Além do Alvinegro, outros clubes que passaram pelo mesmo processo também carregam a nomenclatura nas tabelas das competições. Na Série A, América-MG e Cuiabá se juntam ao Botafogo. Na Série B, o Cruzeiro é outro que leva a "SAF" ao lado, e o Figueirense completa a lista dos clubes-empresa aparecendo como tal na tabela da Série C.

No entanto, tal medida desagradou grande parte dos torcedores alvinegros nas redes sociais. A CBF, por sua vez, explicou que o nome dos clubes nas tabelas e na classificação são inseridos por um sistema que os próprios clubes têm acesso. Assim, o Botafogo e as demais equipes podem entrar para realizarem as modificações.

O Botafogo também iniciou nesta semana o processo de migração dos contratos dos jogadores para a SAF junto à CBF. O clube trabalha com o prazo de até a próxima quinta-feira (7) para poder regularizar as situações.