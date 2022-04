Flávio Tênius e Gatito Fernández - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 05/04/2022 18:17

Rio - O Botafogo confirmou, no fim da tarde desta terça-feira, a saída do preparador de goleiros Flávio Tenius. Em nota, o Glorioso agradeceu ao profissional pelos serviços prestados nos últimos anos e exaltou sua história dentro do clube.

"O Botafogo se despede hoje de Flavio Tenius, figura representativa na formação e desenvolvimento de goleiros. Sob seu olhar, grandes atletas performaram em nível seleção, como Jefferson e Gatito. Tenius encerra seu ciclo no Clube com grande prestígio interno e junto ao torcedor. Com as mudanças naturais para a SAF e nova visão técnica da área, a relação precisou ser descontinuada. Da parte do Clube, fica a certeza de missão cumprida e de que faz parte da história", disse o Botafogo.

"Ao 57 anos, foram quase 600 jogos pela equipe profissional, títulos conquistados e participação direta no desempenho de goleiros alvinegros em campanhas vitoriosas. O Botafogo agradece pela dedicação e profissionalismo neste tempo em que defendeu as nossas cores! Obrigado por tudo, Flavio Tenius!", completou.



A saída de Tenius acontece em meio à reformulação da SAF no Botafogo. Com a chegada do português Daniel Correia junto ao técnico Luís Castro, o antigo preparador de goleiros acabou perdendo espaço.