John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/04/2022 10:30 | Atualizado 06/04/2022 10:32

Rio - Em busca de reforços para o Brasileirão, um outro nome surgiu na pauta do Botafogo recentemente: o do meia colombiano Daniel Ruiz, de 20 anos, do Millonarios. De acordo com informações do site "Mundo Millos", o Glorioso fez uma oferta de três milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões) para contratar o jovem.

No entanto, o valor não foi suficiente para convencer o clube colombiano. O Millonarios deseja receber ao menos 5 milhões de dólares (cerca de R$ 23,2 milhões) para negociar o jogador, que é considerado um dos principais destaques do futebol colombiano.

Daniel Ruiz foi revelado pelo Fortalaza, pequeno clube colombiano, e chegou ao Millonarios no ano passado. Ele vem se destacando e fez bons jogos inclusive contra o Fluminense na pré-Libertadores. Ele vem atraindo o interesse de clubes importantes na América do Sul, como o River Plate.