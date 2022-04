John Textor - Vitor Silva/Botafogo

John Textor Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2022 19:49

Rio - John Textor e Joel Carli receberão uma homenagem nos próximos dias. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Vereadores apoiou o projeto concede ao empresário e ao zagueiro do Botafogo o título de Cidadão Honorário do Município do Rio.

Agora, os decretos serão publicados no Diário Oficial do Rio nesta quarta-feira. As homenagens foram sugeridas pelo vereador Márcio Ribeiro (Avante-RJ), torcedor declarado do Botafogo.

As honrarias, de certa forma, são um reconhecimento ao novo momento do Botafogo. John Textor investiu pesado para comprar a SAF do Glorioso, enquanto Joel Carli já coleciona 179 jogos pelo clube.