Zagueiro Victor Cuesta - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 06/04/2022 15:12

Rio - O Botafogo esbarrou em algumas exigências do Internacional para fechar a contratação do zagueiro Victor Cuesta. De acordo com o "UOL", o Colorado quer uma compensação financeira para liberar o empréstimo do argentino ao Glorioso e descarta cede-lo gratuitamente.

Além de uma bonificação, o Inter também exige que o Botafogo arque integramente com o salário do atleta, ou no mínimo algo bem perto disso. Ainda é necessário entrar em acordo com a comissão técnica do clube gaúcho, o que não deve ser difícil.

Recentemente, Cuesta renovou seu contrato com o Internacional até o fim de 2023. No entanto, o jogador perdeu espaço no time e tem sido pouco aproveitado.