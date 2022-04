Luis Castro. Treino do Botafogo no Espaco Lonier. 05 de Abril de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2022 15:50

Rio - Há uma semana comandando o Botafogo, o treinador Luís Castro já impôs algumas mudanças no ambiente Alvinegro. Conforme informado pelo "GE", uma lista de alterações foram notadas, a começar pelo número de pessoas no dia a dia do clube.

O elenco que tinha mais de 40 jogadores sofreu redução para 30 e alguns atletas que ficaram de fora tiveram liberação para procurarem uma nova equipe, como foi o caso de Ronald, emprestado ao Novorizontino. A quantidade de membros da comissão técnica presente nos treinos também diminuiu.

Os horários dos treinos também tiveram mudanças. Agora grande maioria passaram a ocorrer na parte da manhã em que ainda há uma "cartilha de disciplina" que orienta os jogadores a chegarem com 1h30 de antecedência sob penalidade de multa. Ainda existe a restrição de uso de celular, já que os atletas não poderão utilizar os aparelhos depois do portão que dá acesso ao campo. O técnico português ainda pediu que todos se alimentassem no refeitório, sem que seja feita divisões.

Segundo a reportagem, Castro põe o elenco diariamente em contato com conteúdo sobre a parte tática e compra que os movimentos sejam executados nos treinos. E, a fim de colocar os treinamentos em prática, na estreia do novo treinador, o Botafogo encara o Corinthians, às 16h, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, no Nilton Santos.