Carlinhos renova contrato até o fim do anoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2022 16:27

Rio - O contrato de Carlinhos com o Botafogo foi renovado nesta quarta-feira. O novo vínculo apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no fim da manhã e já consta nos registros das competições.

O lateral-esquerdo tinha, inicialmente, contrato até esta quarta-feira. Como teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante o Campeonato Carioca, o Botafogo não pode demiti-lo ou deixa-lo sair, portanto o vínculo foi renovado de forma automática até o fim do ano.

Carlinhos chegou ao Alvinegro no fim do ano passado para a disputa da Série B. Ele foi titular com Enderson Moreira e peça importante no título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não há previsão para o retorno do camisa 30 aos gramados em 2022. O lateral-esquerdo ainda não faz atividades no gramado.