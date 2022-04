Elkeson aceitou reduzir salário, mas a atual diretoria do Botafogo recusou - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 06/04/2022 17:52

Rio - Antes da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) o Botafogo tinha quase tudo encaminhado para contratar o centroavante Elkeson, que estava sem clube após atuar por Guangzhou Evergrande, da China. No entanto, depois que o Alvinegro acertou com o investidor John Textor, a atual diretoria recusou a chegada do jogador de 32 anos, que tinha aceitado reduzir o salário. A informação é do jornalista Bernardo Gentile.

A nova gestão tinha interesse por outros atletas no mercado de transferências, o que impediu o retorno de Elkeson, que já atuou pelo Botafogo, em 2011 e 2012. Desde janeiro de 2021, o atacante foi bastante especulado para atuar novamente pelo Alvinegro, mas o jogador acabou acertando com o Grêmio.

Prestes a ser anunciado, Elkeson assinou contrato com o Grêmio até o fim do ano, e com cláusula de renovação até dezembro de 2023. De acordo com o portal "UOL", o jogador deve passar por uma pré-temporada privada de um mês para poder estrear no clube gaúcho.