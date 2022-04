Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2022 11:30 | Atualizado 07/04/2022 11:33

Rio - Novo técnico do Botafogo, Luís Castro irá fazer a sua estreia pelo Botafogo no próximo domingo contra o Corinthians. Em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, o técnico fez uma análise sobre o objetivo da equipe carioca na disputa do Campeonato Brasileiro de 2022.

"Para mim, como John Textor disse, é ficarmos no Brasileirão, na Série A, e crescermos a cada ano, a cada janela de transferência fazer crescer a equipe. O objetivo é ficar na primeira metade da tabela, seria ótimo, vamos tentar fazer isso e é com essas expectativas que eu parto", disse.

O técnico ainda afirmou que o Glorioso deverá fazer mais três contratações para a disputa da temporada, porém, esses reforços deverão chegar somente para o segundo turno do Brasileiro.

"Não nesta janela, temos poucos dias, mas continuamos atentos ao mercado, queremos muito contratar mais dois, três jogadores. É uma janela muito difícil, porque os clubes ainda não estão com sua situação definida nos campeonatos, o mercado europeu é muito difícil, assim como o brasileiro também é. Por isso eu falava que cada janela é uma oportunidade para progredirmos com nosso plantel", disse.