Ex-jogador do Flamengo, Cuéllar teria sido oferecido ao Botafogo | Botafogo | O Dia

Gustavo Cuéllar - Armando Paiva/ Agencia O Dia

Publicado 07/04/2022 09:00 | Atualizado 07/04/2022 09:04

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Gustavo Cuéllar atual no futebol árabe há algum tempo, porém, seu nome teria sido avaliado recentemente pelo Botafogo. De acordo com informações do "Canal do Medeiros", o colombiano teria sido oferecido ao clube de General Severiano.

O nome do jogador, de 29 anos, teria sido aprovado pelo clube carioca, porém, o seu salário teria afastado um acerto. Cuéllar teria vencimentos na casa de R$ 1,5 milhões por mês, algo fora da realidade do Botafogo neste momento.

O colombiano defendeu o Flamengo de 2017 a 2019. Ele foi titular e bastante querido pelos torcedores durante a maior parte da passagem. Pelo Rubro-Negro, o volante foi campeão carioca em 2017 e 2019 e participou das campanhas vitoriosas da Libertadores e do Brasileirão de 2019.