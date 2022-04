Chay. Botafogo X Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 05 de Junho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2022 12:28

Rio - Chay, meia do Botafogo, já teve sua história no futebol interrompida. Ele já desistiu do esporte para atuar no Fut7, até que, no ano passado se destacou na Portuguesa e chegou ao Alvinegro e foi protagonista do título da Série B conquistado pelo Glorioso. Aos 31 anos, o jogador vai viver sua primeira experiência na elite do Brasileirão, a Série A.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, o atleta expressou suas expectativas para essa nova fase e se mostrou otimista.

"Sempre analisei o jogo que se joga na Série A, é um jogo bem estudado, de muita qualidade e menos contato físico. Espero levar menos pancadas (risos). Será um ano de uma experiência que tenho quase certeza de que será mágica para mim.", disse Chay.

Com estreia marcada para domingo (10), às 16h, contra o Corinthians, no Nilton Santos, o Botafogo já tem todos os reforços recém-chegados utilizados em treinos pelo novo treinador Luís Castro. Depois de mostrar vontade de jogar na última temporada, Chay tenta lugar no elenco principal do comandante português e foi titular no jogo-treino do último sábado contra o Volta Redonda.