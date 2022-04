Luís Castro não aprovou a estrutura do Nilton Santos como Centro de Treinamentos - Vitor Silva/ Botafogo

Luís Castro não aprovou a estrutura do Nilton Santos como Centro de TreinamentosVitor Silva/ Botafogo

Publicado 07/04/2022 13:08

Em busca de um Centro de Treinamentos, a nova diretoria do Botafogo já tem uma opção, segundo Luís Castro. Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, o técnico revelou que há conversas com o CFZ, clube de Zico.

Inicialmente, a ideia é alugar o espaço e investir nas melhorias necessárias para transformar num CT com tudo o necessários para o departamento de futebol alvinegro. Há a possibilidade de John Textor comprar o espaço no futuro, mas as negociações ainda são embrionárias, com objetivo de resolver num curto prazo a questão dos treinos. A SAF ainda avalia outras possibilidades.



"O Botafogo não tem um CT. Estávamos treinando num espaço anexo ao estádio, agora estamos treinando no Espaço Lonier, que é fantástico, e também temos em vista o CT do Zico, um espaço que também podemos nos instalar. Vamos ver como tudo ocorre. Temos que achar a melhor estratégia não só agora, mas também para o futuro do Botafogo", explicou o treinador.



Ao chegar, Castro não gostou da estrutura do Nilton Santos para os treinos do dia a dia. Por enquanto, o Botafogo treina no Espaço Lonier, que recebe muitos elogios do português. Ele, inclusive, afirmou que a expectativa é de que os problemas estruturais no futebol sejam resolvidos em até três meses.



"O Botafogo é um caso especial porque passou por crises ao longo desses anos. Os outros clubes têm seus CTs e vamos ter o nosso também. Já tivemos reuniões sobre o planejamento estratégico e penso que daqui a dois ou três meses esse problema já terá sido resolvido", completou.