Daniel Ruiz é monitorado pelo BotafogoFoto: Divulgação/Millonarios

Publicado 07/04/2022 21:24

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, negou que o Alvinegro tenha encaminhado uma proposta pelo meia-atacante Daniel Ruiz, de 20 anos, do Millonarios, da Colômbia. Em entrevista ao portal "TNT Sports", o dirigente, por outro lado, não descartou que o Alvinegro elabore uma oferta pelo jogador.

"Não houve qualquer proposta. Zero. Nem cogitamos valor, nem falamos com jogador ou clube", afirmou André Mazzuco à 'TNT Sports'. Anteriormente, de acordo com o portal "‘MundoMillos", o Botafogo teria feito uma proposta em torno de 3 milhões de dólares (R$ 14 milhões).

Por outro lado, o meio-campista está sendo monitorado pelo Botafogo, e é visto como um "jovem em potencial", segundo o dirigente do Alvinegro. Nesta temporada, Daniel Ruiz disputou 14 partidas pelo Millonarios e iniciou todos os jogos como titular.