Victor Cuesta se anima com oferta do Botafogo - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 07/04/2022 19:53

Rio - O Botafogo está mais perto de fechar a contratação do zagueiro Victor Cuesta. De acordo com o site "Goal", o fato de o Internacional ter anunciado nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Vitão, do Shakhtar Donetsk-UCR, pode facilitar a liberação do jogador para o Glorioso.

Segundo o portal, a diretoria colorada está disposta a emprestar o jogador argentino ao Botafogo até o fim do ano. No entanto, não abre mão de que o clube carioca pague integralmente o salário do atleta durante este período. Os vencimentos são na casa dos R$ 450 mil.

Cuesta quer defender o Botafogo e já sinalizou positivamente à proposta do Glorioso. Agora, o negócio depende apenas do acordo entre os dois clubes.