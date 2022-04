Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2022 16:16

Rio - O Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, voltará a receber um show após um longo período. A banda Coldplay, da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (7) que irá fazer uma apresentação na casa alvinegra no dia 11 de outubro, além de duas exibições no Allianz Parque, do Palmeiras, nos dias 15 e 16 do mesmo mês.

A data do espetáculo, no entanto, não prejudica a logística do Botafogo no Brasileirão. Isso porque a equipe vai atuar entre os dias 8 e 10 contra o São Paulo (data a definir pela CBF), no Morumbi, e depois somente entre os dias 15 e 17, contra o Internacional, no Nilton Santos.

O Glorioso só será afetado com o show da banda Coldplay caso avance à final da Copa do Brasil e mande o primeiro confronto da decisão em casa, que está marcado para o dia 12 de outubro.