Publicado 07/04/2022 15:28

Rio - O treinador Luís Castro, que iniciou os trabalhos no Botafogo há pouco mais de uma semana, está tendo sua documentação agilizada para comandar o clube diante do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo (10), às 16h, no Nilton Santos.

Conforme informou o jornalista Matheus Mandy, no Twitter, o Alvinegro está dependendo do visto de trabalho ser emitido para o português. O Botafogo tem até sexta-feira para regularizar a situação técnico a fim de tê-lo na beira do gramado no primeiro jogo do Brasileirão.

Caso esse prazo não seja respeitado, o Glorioso poderá ser dirigido pelo auxiliar Vítor Severino. Como se trataria de um comando interino, não teria impedimento para que ele estivesse acompanhando o time durante a partida.