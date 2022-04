John Textor - Vito Silva / Botafogo

John TextorVito Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2022 17:14

Juan Jesus Divulgação Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar sua zaga. De acordo com o "Guia Alvinegro", o nome do zagueiro Juan Jesus, do Napoli-ITA, entrou em pauta no Glorioso, mas apenas para a segunda janela de transferências.

As conversas já estão em andamento e a ideia inicial é que Juan chegue ao Botafogo sem custos, ao fim da temporada europeia. Enquanto isso, o clube segue negociando a chegada imediata do argentino Victor Cuesta, do Internacional.

Juan foi revelado pelo Internacional e está na Itália há mais de uma década. Por lá, defendeu a Inter de Milão e a Roma, antes de chegar ao Napoli. Em 2021, chegou a ser alvo do Flamengo, mas as negociações não avançaram.