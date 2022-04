Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 16:05 | Atualizado 08/04/2022 17:01

Rio - De volta à Série A, o Botafogo chega para a disputa do Brasileirão com o elenco reforçado. Com a chegada de John Textor, o Glorioso contratou alguns bons jogadores para a competição. De acordo com a opinião da equipe do Jornal O Dia, o Alvinegro não deverá brigar pelo título, mas o risco de rebaixamento parece também muito distante. Uma vaga na pré-Libertadores seria um sonho, mas não impossível para a equipe comandada pelo português Luís Castro.

Confira a opinião da equipe do Jornal O Dia:

Venê Casagrande: "Pelos investimento feito no elenco, na estrutura e para ter um técnico nível Europa, o Botafogo gera muitas expectativas para o Brasileirão. Como ainda está no início do processo de reformulação, eu ainda estou na dúvida do que o Alvinegro pode apresentar. Mas é inegável que a diretoria fez boas contratações para a temporada. Destaco Patrick de Paula, ex-Palmeiras"

Lucas Figueiredo: "Repaginado pelo investidor John Textor, o Botafogo retorna à Série A, e sob o comando de Luís Castro, enfrentará a primeira temporada com a nova gestão, ainda se adaptando ao futebol brasileiro. Se o treinador português não souber camuflar o elenco, a nova dinâmica nos bastidores, independente de ser positiva ou negativa, influenciará a equipe alvinegra no campo".

Larissa Carvalho: "Com campanha embalada no ano passado pela Série B, o Botafogo volta a todo vapor para disputar a elite do futebol brasileiro. A chegada do empresário John Textor deu suporte para criar um time reforçado e disposto a lutar pela permanência na primeira divisão. O clube deve ter uma campanha equilibrada, mas não alvo de tantos holofotes e destaques."

Lucas Felbinger: "Em seu primeiro ano de SAF, o Botafogo sabe que não terá fôlego para buscar as primeiras posições. Com alguns reforços interessantes, o Glorioso tem tudo para não tomar sustos e ocupar o meio da tabela, podendo até sonhar com uma vaga na pré-Libertadores."

Pedro Logato: "De volta à Série A, o Botafogo fez contratações que o credenciam a algo a mais que apenas lutar para se manter na elite do futebol brasileiro. Acredito em uma campanha segura, sem riscos, que dependendo da configuração das outras competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores, o Glorioso poderá até mesmo beliscar uma vaga em um eventual G-7 ou G-8."

Leonardo Bessa: "O exemplo perfeito da expressão "ano novo, vida nova". O Botafogo entra para o Brasileiro com expectativas bem diferentes de edições anteriores, quando brigou contra o descenso, mas precisa, mesmo com um time competitivo, ser cauteloso e adotar o pensamento de uma temporada para se afirmar na elite, quem sabe buscando uma das vagas para a Sul-Americana."

Gabriel Orphão: “Com grande expectativa dos torcedores, o Botafogo, que teve um desempenho bem abaixo do esperado no Campeonato Carioca, tende a ser um time mais maduro para essa edição do Brasileirão. A sede de vitórias da equipe, aliado ao sonho de títulos de John Textor e o apoio da torcida, pode fazer com que o glorioso surpreenda e brigue por uma vaga na Libertadores. No entanto, ainda tem um elenco bem inferior se comparado a Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, o que dificultaria numa briga pelo título."