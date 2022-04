André Silva foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995 - Arquivo pessoal

Publicado 08/04/2022 12:57 | Atualizado 08/04/2022 13:30

Rio - Chegando com moral de campeão da última Série B e vindo de campanha surpreendente no Cariocão, o Botafogo fará sua estreia no Brasileirão contra o Corinthians, no próximo domingo (10), às 16h, no Nilton Santos. Vivendo uma nova fase com o investimento do empresário John Textor e contando recém-contratados na equipe que será comandada pelo português Luís Castro, o Glorioso promete ser competitivo na temporada nacional.

Campeão Brasileiro pelo Botafogo em 1995, André Silva, em entrevista ao O Dia, avaliou todo o novo processo vivido pelo futebol do clube na transformação em empresa e celebrou uma possível virada de chave para voltar aos holofotes.

"Acho que essa reconstrução do Botafogo estava mais do que na hora de acontecer. Sou botafoguense também, tenho até tatuagem, amo o clube e sou grato a tudo que ele me deu. Foram nove anos e a gente, durante esse período, só viu o clube se deteriorando. Fico triste como torcedor, vivi os temos de glória, ajudei a conquistar um dos títulos mais importantes da história e não via a hora desse processo acontecer. O Botafogo voltar a ser protagonista novamente", afirmou André Silva.



O Botafogo contratou seis jogadores com status de titulares desde a assinatura do empresário John Textor: Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá. O ex-jogador e ídolo alvinegro destacou sua confiança no trabalho do técnico Luís Castro, mas afirmou que o trabalho no plantel não será rápido.

"Reconstrução é sempre mais difícil. A equipe está sendo montada agora, não tem nem uma espinha dorsal. Vejo Gatito como grande goleiro de nível, mas as outras peças, até se formarem, vai demorar um tempo. Uma zaga que tenha um xerife, que as pessoas respeitem no Brasileirão, como a gente tinha em 95 com Gottardo e Gonçalves. (...) Isso demanda bastante trabalho, eu creio que o novo treinador seja muito capacitado, vai fazer um grande trabalho no Botafogo, mas eu, como torcedor, tenho muito os pés no chão", iniciou sua avaliação, completando com uma projeção para a temporada.

"Uma coisa é certa: a gente não tem mais aquele risco de todos os anos, de disputar um campeonato e temos de torcer para não cair. A equipe que está sendo montada, se não é a ideal, que faça o torcedor acreditar de fato e comparecer aos jogos. Lotar as partidas assim como em 95. Torço para que dê tudo certo, sou um torcedor presente em todos os jogos e estarei lá para passar a energia positiva de um campeão brasileiro."

André, inclusive, fundou o 'Instituto O Glorioso', voltado a capacitação e oportunidade ao ex-atleta. O ex-jogador é presidente da organização, que tem como vice-presidente Afonsinho, também ídolo do Botafogo. O projeto firmou contrato recentemente com uma universidade, a qual os envolvidos terão bolsas de estudos para, posteriormente, serem redirecionados ao mercado de trabalho, seja no próprio clube ou no meio corporativo.

Com a presença de André Silva, o Botafogo entrará em campo no próximo domingo, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, para iniciar sua trajetória no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (horário de Brasília) e todos os ingressos para os alvinegros já foram vendidos.

* Sob supervisão de Pedro Logato