John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 13:34 | Atualizado 08/04/2022 13:38

Rio - O Botafogo da 'Era Textor' segue contratando. Após o anúncio de seis reforços e o acerto com Victor Cuesta, o clube trabalha para contratar mais dois atletas, antes da janela de transferência se fechar, na próxima terça-feira (12). O lateral-esquerdo Niko Hämäläinen e o meia Lucas Fernandes são alvos do Glorioso.

Conforme informado pelo "GE", a diretoria do Alvinegro está finalizando os últimos detalhes para o acerto com o lateral finlandês Hämäläinen, que vem por empréstimo cedido pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra. O jogador de 25 anos atuou na temporada passada pelo Los Angeles Galaxy e pela seleção da Finlândia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não entra em campo desde 16 novembro de 2021. Niko é uma aposta de Textor para suprir a demanda do lado esquerdo do clube carioca.

Em relação ao meia Lucas Fernandes, o Botafogo estipulou esta semana como prazo final para receber uma resposta do Portimonense. A princípio, o time alvinegro já teria se acertado com o jogador, cria da base do São Paulo, e apenas aguarda a palavra final do clube português para fechar o empréstimo.

Para esta temporada, o Alvinegro já acertou com Patrick de Paula, Victor Sá, Lucas Piazon, Philipe Sampaio, Renzo Saravia e Luís Oyama.