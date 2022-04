Mané Garrincha - Divulgação

Mané GarrinchaDivulgação

Publicado 08/04/2022 15:31 | Atualizado 08/04/2022 16:59

O Botafogo enfrentará o Ceilândia-DF, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. O clube do Distrito Federal confirmou que mandará seu jogo no estádio, após cogitar levar o duelo para o Serra Dourada, em Goiás.

Sem poder jogar no Abadião, onde costuma mandar seus jogos, por causa de adequações necessárias para cumprir o regulamento da CBF, o Ceilândia definiu o Mané Garrincha, decisão que agradou a diretoria do Botafogo.



Como depois da partida do dia 20 em Brasília o Botafogo jogará contra o Atlético-GO em Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, a delegação alvinegra ficará na região, economizando tempo na questão logística.



A partida de volta, no Nilton Santos, está prevista para a segunda semana de maio, entre os dias 10 e 12.