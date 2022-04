Saravia no treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2022 17:31

O Botafogo finalizou as regularizações na CBF de todos os reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O último que faltava era Renzo Saravia, que teve seu nome publicado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID).



O lateral-direito era o único que faltava, já que Victor Sá, Lucas Piazon, Luís Oyama e Patrick de Paula foram regularizados. A demora deveu-se ao envio de documentação do Porto para a Fifa. Com isso, todas as contratações estão à disposição do técnico Luís Castro para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo às 16h contra o Corinthians no Nilton Santos.



Curiosamente, o técnico português é o único que não regularizado até a publicação desta matéria. Já o seu auxiliar Vítor Severino já entrou no BID.