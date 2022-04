Nuno Baptista - Divulgação

Nuno Baptista Divulgação

Publicado 08/04/2022 20:03 | Atualizado 08/04/2022 20:56

Aos poucos, a torcida do Botafogo começa a se familiarizar com a comissão técnica de Luís Castro. Depois de divulgar um vídeo com os novos auxiliares, a Botafogo TV postou um com o novo analista de desempenho do clube, Nuno Baptista. O português comemorou a oportunidade de poder trabalhar no Alvinegro e detalhou a função que exerce.



"Minha função é treinador assistente com as funções de analista. O sentimento é de satisfação muito grande, pela realidade, pela dimensão do clube, pelo que os torcedores também transmitem: a alegria do futebol brasileiro. Na realidade, a história do clube fala por si. É uma satisfação muito grande integrar este projeto", disse.



"Minha função é muito próxima entre todos os elementos da equipe técnica. Mas, fundamentalmente, é perceber alguns pontos comuns, importantes, que equipes que vamos enfrentar apresentam e de que forma nós vamos potencializar no nosso jogo e melhorar aspectos pontuais. De forma a fazermos um crescimento em termos de processos e comportamentos dentro da equipe para termos sucesso. O objetivo final é ter sucesso, ganhar", completou Nuno Baptista.

Além disso, o analista também falou sobre o novo projeto de John Textor para o Botafogo. Ele exaltou o planejamento e ressaltou que acredita que o Botafogo terá sucesso.



"Fundamentalmente, é um projeto ambicioso, de gente que quer, todos os dias, mais e melhor. Quer fazer crescer ao nível pessoal, quer ao nível coletivo, quer na estrutura e quer na equipe. Não tenho dúvidas que vamos ter sucesso se encararmos isto como um desafio positivo e com união muito grande."



Em tempo: o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, contra o Corinthians. A partida acontece no estádio Nilton Santos