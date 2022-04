Kanu, zagueiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2022 18:46

Rio - Um dos líderes do elenco do Botafogo, o zagueiro Kanu não esconde a expectativa para a estreia da equipe no Brasileirão. Em entrevista à Botafogo TV, o defensor se mostrou empolgado com o novo momento do clube.

"Estamos muito felizes e focados com esse novo momento do clube. É um início de um projeto muito grande e ambicioso, o grupo vem trabalhando e se dedicando. A chegada do professor Luís Castro vai agregar muito para o nosso crescimento. Esperamos já nessa primeira rodada conseguir mostrar uma evolução, conquistar os três pontos e ir bem no Brasileiro", declarou Kanu.

"A última rodada do ano passado foi um dia maravilhoso, a rua lotada, pessoal subindo em cima do ônibus, mas passou. Agora começamos o Brasileiro com a casa cheia, ingressos lotados, é uma alegria imensa poder viver isso. Esperamos conseguir a vitória e cada vez ir crescendo junto com os torcedores", completou.

O Botafogo estreia no Brasileirão no próximo domingo, às 16h, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. Os ingressos para a partida estão esgotados.