Luís Castro aponta o caminho para o Botafogo fazer uma boa temporada de 2022Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2022 21:44 | Atualizado 08/04/2022 21:47

Rio - O Botafogo pode usar todos os reforços na equipe titular contra o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com os jogadores à disposição, o técnico Luís Castro não deve medir os esforços para estrear no comando do Alvinegro. A informação é do portal "GE".

Até o momento, o zagueiro Philipe Sampaio foi o único reforço que já estreou pelo Botafogo, na semifinal do Carioca. As novidades ficarão por conta de Saravia, na lateral-direita, Luís Oyama e Patrick de Paula no meio-campo, Victor Sá e Lucas Piazon no ataque alvinegro. No entanto, a dúvida ficou na lateral-esquerda, entre Hugo e Jonathan Silva.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Sampaio e Jonathan Silva (Hugo); Luís Oyama, Patrick de Paula e Chay; Victor Sá, Erison e Lucas Piazon. Técnico: Luís Castro.