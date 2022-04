O atacante Erison festeja o seu gol, que deu a vitória ao Alvinegro no clássico em São Luís - Vitor Silva/Botafogo.

O atacante Erison festeja o seu gol, que deu a vitória ao Alvinegro no clássico em São LuísVitor Silva/Botafogo.

Publicado 09/04/2022 10:28

Rio - Após ser um dos destaques do Botafogo no Campeonato Carioca, o atacante Erison espera repetir o bom desempenho no Brasileirão. Em entrevista ao "GE", ele falou sobre a ansiedade de jogar pelo primeira vez a Série A.

"Expectativa grande para jogar a minha primeira Série A. Minha meta é me provar dia após dia, como fiz no Carioca. Tenho que dar o meu melhor a cada jogo para dar alegrias aos botafoguenses", afirmou Erison.

A revelação do Campeonato Carioca também contou como tem sido os primeiros contatos com o técnico Luís Castro, recém-chegado ao Botafogo.

"É um cara super do bem, que veio para nos ajudar. Uma coisa que ele falou e me marcou foi para priorizar a nossa família aqui dentro, que é o grupo todo, a comissão, os funcionários, do cargo mais humilde à diretoria. Temos que ser uma família aqui dentro, caminhando em um mesmo rumo", disse.

O Botafogo inicia sua trajetória no Brasileirão neste sábado, às 16h, contra o Corinthians, no Nilton Santos. Os ingressos para a partida estão esgotados.